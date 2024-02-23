Экономист раскрыл, как Турция и Россия могут «починить» банковские переводы Экономист Коркмаз предложил Турции и России наладить переводы по системе бартера

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Турция и Россия могут решить проблему с банковскими переводами за счет безвалютной системы бартера, предположил в эфире телеканала Haber Global турецкий экономист Эсфендер Коркмаз. По его мнению, бартер может частично осуществляться через обмен золота.

Решение США о санкциях в отношении России и ее исключение из системы SWIFT привели к сбоям во внешнеторговых расчетах между Турцией и РФ. Некоторые турецкие банки не открывают счета для российских клиентов. Единственный способ решения проблемы — бартерная система. Однако не всегда можно обойтись чисто бартером, часть его можно осуществлять через обмен золота, — заявил Коркмаз.

По мнению экономиста, совместный банк не решит проблему, поскольку он также будет действовать на основе финансового законодательства. При этом власти США могут ввести эмбарго на российский капитал, допустил эксперт.

Другой экономист из Турции Угур Дживелек в свою очередь заявил о необходимости расширения взаиморасчетов в национальных валютах. По его словам, Анкара и Москва ведут торговлю в рублях и лирах, что диктует необходимость совместных банковских решений. Дживелек также не исключил, что США продолжат угрожать Турции санкциями в случае создания совместного банка с Россией.

Ранее сообщалось, что Турция и Россия обсуждают создание совместного банка для решения проблем с денежными переводами, возникших из-за санкционного давления США. Перед этим источник агентства также опроверг слухи об отказе турецких банков работать с Россией.