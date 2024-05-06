Экономист раскрыл цели Ирана при продаже ядерных технологий Экономист Беляев: Иран прорвет санкционную блокаду, передавая ядерные технологии

Фото: Iran's Presidency Office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иран хочет передать свои ядерные технологии другим странам, чтобы повысить свою значимость в мире, рассказал NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, сделки такого рода позволят Ирану «прорвать санкционную блокаду» и наладить устойчивые экономические связи.

Здесь присутствует политический компонент. Иран открыто заявляет, что у него есть ядерные технологии, причем в товарном виде, то есть абсолютно готовые к применению и передаче. Таким образом Иран хочет показать, что он не является второразрядной державой и с его мнением нужно считаться. С экономической точки зрения передача ядерных технологий может стать для Ирана прорывом санкционной блокады. Страна получит торговый и стратегический экспортный ресурс. Экспортный ресурс — ведь не просто передача технологий, но и дальнейшее обслуживание. Подобная сделка влечет за собой устойчивые экономические связи, — сказал Беляев.

Экономист добавил, что страны, купившие у Ирана ядерные технологии, смогут их активно использовать для развития промышленности, в медицинских и сельскохозяйственных сферах. Они получат энергетическую платформу, на которой впоследствии будут строить и развивать свою экономику, пояснил он.

Ранее заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г. В. Плеханова Андрей Кошкин сообщил, что Иран может передать ядерные технологии арабским странам, которые будут в этом заинтересованы. По его словам, речь может идти о «мирном атоме».