Экономист предупредил об опасности создания нефтяного картеля ЕС и США Экономист Юшков предупредил об опасности создания нефтяного картеля ЕС и США

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Создание нефтяного картеля Евросоюза и США противоречит законодательству западных стран, в частности — самих Соединенных Штатов, отметил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, подобное объединение может привести к дефициту нефти во всем мире, пишет Lenta.ru.

Пока что подобные картели запрещены напрямую законодательством и Соединенных Штатов, и Евросоюза. И, наоборот, мы видим, что в США принимается сейчас строгое антикартельное законодательство — тот самый законопроект NOPEC (документ запрещает картели, производящие и экспортирующие нефть — NEWS.ru), который запрещает даже уже существующие картели ОПЕК и ОПЕК+, — пояснил Юшков.

По его мнению, образование подобного объединения приведет к сокращению объемов импорта российской нефти. Это означает, что на и так дефицитном рынке станет еще меньше топлива, добавил экономист. Поэтому, пояснил Юшков, оставшаяся в мире нероссийская нефть сильно вырастет в цене.

Поэтому и думают не убирать Россию с рынка, чтобы не усугублять дефицит, а сделать так, чтобы она получала меньше денег за каждую тонну своей нефти, — резюмировал экономист.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что страны G7 обсуждают создание специального картеля, который будет добиваться уменьшения доходов России от продажи нефти. По её словам, картелю покупателей предстоит обеспечить установление цены на российскую нефть.