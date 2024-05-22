Экономист предсказал «войнушку» у границ России Экономист Хазин: может начаться небольшая война в Казахстане

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Запад, скорее всего, сдаст Украину и возьмет паузу, после чего может устроить небольшую «войнушку» у границ России, считает экономист Михаил Хазин. Как он отметил в беседе с «Царьградом», она может начаться в Казахстане.

Чтобы нам жизнь медом не казалась, нам устроят небольшую войнушку в Казахстане, небольшую войнушку с Прибалтикой или еще что-нибудь такое. Это все уже готовят, это же видно невооруженным глазом. Такова моя гипотеза, которая естественным образом вытекает из некоего знания о ситуации конца 1980-х — начала 1990-х годов и теории власти, — объяснил эксперт.

Экономист отметил, что Россия сможет предъявить свои права на исторические зоны влияния, когда на Западе начнется хаос из-за кризиса глобального и государственного управления. Хазин добавил, что не исключено, что Запад может отдать Украину России.

У нас-то ресурс останется. Поэтому России надо дать Украину, чтобы она ее переваривала. Соответственно, я очень сильно подозреваю, что в рамках всего этого процесса нам где-нибудь к осени скажут: мол, а вот она, Украина, берите, это ваше, — заключил экономист.

Ранее политолог Юрий Светов рассказал, что в настоящее время в мире разворачиваются новые военные конфликты, например, на территории Израиля, Сербии, Молдавии и Армении. По его словам, есть вероятность, что недовольство и локальные стычки могут перерасти в масштабную войну.