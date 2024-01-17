Экономист озвучил главную угрозу для мировой экономики Экономист Гатауллин: усиление торговых войн между КНР и США угрожает мировой экономике

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Эскалация торговых войн между США и Китаем является основной и наиболее серьезной угрозой для мировой экономики в 2024 году, рассказал в беседе с РИАМО кандидат экономических наук Сергей Гатауллин. По его мнению, если усиление противоречий между двумя странами достигнет «горячей фазы», мировой ВВП может сократиться на 10%, что в денежном выражении составит около $10 трлн. Однако, как считает эксперт, это может укрепить геополитические позиции России.

При реализации подобного сценария локальные военные конфликты отойдут на второй план, и у нашей страны может появиться хорошая возможность укрепить свои геополитические позиции в торгово-экономической зоне пространства БРИКС+, — полагает Гатауллин.

Он добавил, что угроза прямого вооруженного противостояния Китая и США слишком очевидна, чтобы остаться незамеченной.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что война за Тайвань может произойти уже при новом президенте США в 2024–2025 годах. По предположению эксперта, политическая и военная поддержка Тайваня Соединенными Штатами Америки может привести к провозглашению независимости острова от Китая, и это ввергнет регион в конфликт.