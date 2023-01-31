Экономист оценил шансы на передачу замороженных российских активов Украине Экономист Хестанов: Запад не станет передавать замороженные российские активы Украине

Фото: shutterstock

Запад не станет передавать замороженные финансовые активы России Украине, заявил в беседе с ИА SM.News экономист Сергей Хестанов. По его словам, Евросоюз и США не решатся на то, чтобы отойти от концепции верховенства права собственности. Помимо того, оформить изъятие российских активов было бы очень сложно с юридической точки зрения. Запад может предложить много «увлекательных идей», но до реальных действий дело не дойдет, уверен эксперт.

Юридически оформить какое-то изъятие российских активов очень и очень сложно. Скорее всего, это будет тянуться долго. Мы увидим еще много увлекательных идей, но реальных действий не последует, — констатировал Хестанов.

Экономист подчеркнул, что ничего подобного возможному изъятию российских активов в пользу Украины в обозримом прошлом не происходило. Из-за этого сторонникам принятия подобного решения на Западе не на что опереться и не от чего оттолкнуться, отметил эксперт. Он предположил, что реального решения по замороженным российским активам принято не будет.

Госсекретарь МИД Швейцарии Лилиан Лэ ранее заявила, что передача замороженных российских активов Украине противозаконна, поэтому страна не будет этого делать. По ее словам, Швейцария придерживается международных норм права, в том числе и права на собственность.