Экономист оценил приглашение России на саммит АТЭС Экономист Дудчак назвал приглашение России на саммит АТЭС «положительным симптомом»

Фото: Teera Noisakran/Keystone Press Agency/Global Look Press

Намерение США пригласить Россию к участию в саммите АТЭС в Сан-Франциско в 2023 году стоит воспринимать с недоверием, считает экономист Александр Дудчак. Он отметил, что на данный момент договариваться с Вашингтоном трудно, однако можно надеяться на то, что в следующем году ситуация изменится и России будет что обсудить с США. Также эксперт пояснил, что пример освобождения предпринимателя Виктора Бута показывает, что сотрудничество стран по некоторым направлениям пока не прекращено окончательно, передает Pravda.ru.

Но сейчас с американцами о чем-то договариваться, как показывает практика, проблематично. Есть какие-то надежды на то, что хоть по каким-то направлениям сотрудничество совершенно не прекращают, где-то теплится. Мы видим это на примере Бута. Тоже положительный такой симптом, — считает Дудчак.

Экономист отметил, что из-за почти нулевых дипотношений России и США приглашение на саммит АТЭС, которое раньше выглядело бы как обычное явление, выглядит как нечто подозрительное. Эксперт призвал не питать иллюзий насчет этого и уточнил, что участие в саммите не позволило бы решить все накопленные между Москвой и Вашингтоном противоречия.

В ноябре посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо РФ в АТЭС Кирилл Барский заявил, что Вашингтон пригласил российскую сторону на предварительное заседание старших должностных лиц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. США в 2023 году будут председательствовать в организации, очередь перешла к этой стране от Таиланда. В связи с этим Барский выразил надежду на то, что США будут в течение всего 2023 года нести ответственность за обеспечение равноправного, взаимоуважительного и открытого сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.