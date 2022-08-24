Экономист оценил последствия выхода Киева из договора о работе энергосистем Экономист Семикашев: выход Украины из договора о работе энергосистем не повлияет на Россию

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Киев разорвал договор о безопасности энергетических систем с Россией, который предполагал взаимопомощь в случае блэкаутов и общую энергосистему на государственных границах. Однако взаимодействие стран было прекращено гораздо раньше и не окажет влияние на РФ, рассказал «Экономике сегодня» заведующий лаборатории прогнозирования ТЭК института РАН Валерий Семикашев.

Раньше в случае аварии у них была возможность запитаться от российских сетей, понятно, что сейчас уже даже в случае какой-то поломки никто не даст им подключиться, — уточнил экономист.

Эксперт уточнил, что существование таких договоров типично для стран-соседей. По его словам, благодаря соглашениям энергосистема работает гораздо надежнее.

Семикашев назвал решение украинских властей политически ангажированным и недоумевает, почему они не озабочены безопасностью атомных электростанций на востоке страны.

Я удивляюсь, почему мы не отключаем Запорожскую АЭС, видимо, это связано с некоторой политической игрой. По-хорошему, не надо было отдавать Украине и Чернобыль, — считает эксперт.

Накануне власти Украины отказались продолжать взаимодействие с Россией в сфере обеспечения параллельной работы энергосистем, сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельчук в своем Telegram-канале. Соответствующее соглашение между Киевом и Москвой было заключено в июле 2012 года.

22 августа персонал на Запорожской АЭС сократили из-за обстрелов. Чтобы не подвергать людей лишней опасности, там находится минимум персонала для поддержания работоспособности электростанции и выработки того объема энергии, который возможен в нынешних условиях.