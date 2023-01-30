Экономист объяснил разочарование Запада антироссийскими санкциями Экономист Баранов: антироссийские санкции «ударили по карманам» американцев и европейцев

Фото: Li Jianguo/XinHua/Global Look Press

Жители Запада и американцы разочарованы антироссийскими санкциями, так как пострадали из-за них больше, чем Россия, рассказал экономист Александр Баранов. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» эксперт отметил, что санкции «ударили по карманам» самих европейцев. Баранов уточнил, что экономика России никогда не зависела от дружбы с США и Европой, поэтому российская финансовая система пострадала не так сильно.

Очевидно, что люди на Западе постепенно снимают розовые очки и уже не особо верят в то, что антироссийские санкции уничтожают экономику РФ и ее экспортный потенциал. <...> Вспомните, как западники говорили о том, что одна из главных целей санкций — показать россиянам, что Кремль якобы «что-то делает не так». Но вышло наоборот: жители РФ разочаровались в долларе и «демократии» Запада, а европейцы и американцы видят, как разрыв связей с Москвой бьет по их карманам, — объяснил экономист.

Эксперт отметил, что можно забыть о гегемонии США и влиянии доллара. Он уточнил, что доверие к доллару пропало уже тогда, когда Вашингтоном были заморожены зарубежные счета россиян. По словам Баранова, сложно считать валюту надежной, когда в ней не получается сберечь свои накопления. Экономист объяснил, что на фоне сложившейся ситуации другие валюты, например, юань, оказались более прогрессивны.

Доверие к доллару подорвалось еще прошлой осенью, когда Вашингтон заморозил счета россиян и заговорил о конфискации российских активов. Кому нужна такая «первая валюта мира», которая сегодня якобы бережет твои деньги, а уже завтра распоряжается ими как хочет, — рассказал эксперт.

Эксперт отметил, что Вашингтон не учел, что ситуация будет на руку Пекину. По мнению экономиста, США не подумали, что Россия и Китай смогут создать дружественный альянс, который окажется сильнее американско-европейского союза.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин объяснила, что конфликт на Украине может привести к краху доллара. По словам политика, антироссийские санкции показали, что Россия не нуждается в долларе и дружбе с США для торговли и процветания.