Экономист объяснил, почему европейцы требуют вернуть Россию на рынок Экономист Корнеев: промышленность Европы превращается в ничто без сырья из РФ

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В европейских странах, в частности в Чехии, все громче звучат призывы вернуть Россию на сырьевой рынок ЕС, рассказал в беседе с «360» экономист, политический аналитик Валерий Корнеев. По его словам, чешские предприятия продолжают покупать российский газ, потому что он дешевле любого другого, а промышленность Европы без сырья из РФ постепенно превращается в ничто.

Чешские фирмы продавливают у себя в правительстве решение о продлении разрешения на поставку листового металла из России. Дело не только в цене: нигде в мире они не могут купить металл такого качества и <...> такой толщины, которая им необходима, — рассказал эксперт.

Он отметил, что европейская промышленность, в особенности тяжелая, испытывает серьезные трудности, постепенно «сжимаясь» до своего состояния 50-летней или даже 60-летней давности. Так, по словам экономиста, химпром Германии уже сократился почти на 30%. Корнеев считает, что ничего хорошего в ближайшее время европейцев не ждет.

Та же Венгрия решительно выступает против всяких ограничений. Вероятно, ее поддержит и Голландия, где к власти сейчас пришли правые, — допустил аналитик.

Ранее глава комитета бундестага ФРГ по вопросам защиты климата и энергетике Клаус Эрнст признал необходимость увеличения поставок энергоносителей в Германию из-за рубежа, в том числе из России. По его словам, результатом санкций против РФ стал взрывной рост цен на энергоносители для немцев и сокращение экономики Германии.