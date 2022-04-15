Экономист обвинил власти Великобритании в сокрытии реальной инфляции
«Известия»: экономист обвинил власти Великобритании в сокрытии реальной инфляции
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
01:52, 16 апреля 2022
Фото: pixabay.com
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Британский экономист Ричард Вернер рассказал «Известиям», что власти страны занижают истинный размер инфляции. Он обвинил правительство в том, что власти принимали необдуманные решения, которые разгоняли инфляцию. Население, по словам эксперта, разочаровано действиями кабмина из-а неспособности принять действующие меры по борьбе с ростом цен.
Большинство жителей уже почувствовали на себе рост цен и понимают, что власти преуменьшают реальный размер инфляции, — поделился Вернер.
Специалист назвал ошибочным решение европейских банков поднять ставки по кредитам в 2020 году.
Жители Великобритании вынуждены закупать продукты и другие товары впрок из-за роста цен на продовольствие и предметы первой необходимости из-за антироссийских санкций, сообщило ранее издание The Daily Telegraph. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Barclaycard. Представитель организации Жозе Карвалью отметил, что на поведение потребителей начали влиять и растущие цены на топливо. Карвалью также отметил, что британцы стараются реже пользоваться автомобилями.