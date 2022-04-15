Экономист обвинил власти Великобритании в сокрытии реальной инфляции

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что конфликт на Украине, по мнению Вашингтона, может продлиться до конца 2022 года, сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух европейских чиновников. Отмечается, что мнение чиновников о затяжном характере ситуации на Украине сложилось на фоне «заметного отхода от первых дней спецоперации, когда ожидалось, что Россия быстро захватит Киев».

Блинкен обсудил со своими коллегами нашу обеспокоенность тем, что конфликт может затянуться, — сообщили журналистам осведомлённые источники. Журналисты CNN добавили, что в Вашингтоне считают маловероятным сценарий дипломатического решения ситуации на...