Экономист назвал способную укрепить БРИКС страну Экономист Беляев: Шри-Ланка способна значительно укрепить БРИКС

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Если Шри-Ланка станет частью БРИКС, она поможет значительно укрепить объединение, рассказал NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. В частности, страна обеспечит БРИКС сельскохозяйственной продукцией, в которой Россия нуждается. Беляев обратил внимание, что на сегодняшний день РФ испытывает трудности во взаимодействии с Турцией и Египтом.

Шри-Ланка поможет БРИКС сельскохозяйственной продукцией — тропического сельского хозяйства. Эти ресурсы нужны России. Также туристический продукт, на который сейчас обращают большое внимание. Тем более сейчас у России есть сложности с Турцией и Египтом, — заявил экономист.

Беляев уверен, что, если Шри-Ланка будет следовать принципу наибольшего благоприятствования, россияне освоят данный маршрут. Это принесет островному государству доход, который позволит развить его экономику. Кроме того, Шри-Ланка может предоставить возможности для обслуживания судов.

Шри-Ланка получит преимущества от БРИКС и приобщится к обширному региону, куда переместились устойчивые темпы экономического роста. Они войдут в сообщество с возможностями для развития экономики и сбыта местной продукции, — считает Беляев.

Он добавил, что густонаселенные страны вроде Шри-Ланки не могут существовать отдельно от экономических объединений. При этом экономист отметил, что не стоит ждать бурного развития страны в первые годы после вступления в БРИКС.

Ранее посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге сообщила, что государство рассчитывает в ближайшее время стать частью БРИКС. Власти страны уже обсуждают данный вопрос.