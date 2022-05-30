Экономист назвал продукт, эмбарго на который страшнее нефтяной блокады Эксперт Тимофеев: эмбарго на пшеницу страшит страны мира сильнее нефтяной блокады

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На фоне прекращения поставок зерна из Украины страх перед голодом может стать основным для жителей значительной части планеты. По мнению доцента кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александра Тимофеева, этот страх может оказаться сильнее, чем опасность нефтяного эмбарго. Об этом он рассказал агентству ПРАЙМ.

Тимофеев отмечает, что разные страны повели себя по-разному: одни стали прятать зерно в «амбарах», другие — продавать по сверхвысоким ценам. При этом наибольшая опасность голода грозит Африке. По информации МВФ, в бедных странах на питание тратят до 60% всех доходов, в то время как в развитых государствах — около 10%.

Также в последнее время регулярно случались различные природные катаклизмы, ведущие к сокращению урожая, — например, засуха, поразившая США. Кроме того, прошлой осенью сильнейшие наводнения происходили в Китае, в связи с чем страна может столкнуться с худшим за всю историю урожаем.

Тимофеев напомнил, что Россия и Украина вместе поставляют на мировой рынок порядка 30% общего объёма зерна.

Ранее вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), экс-министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина заявил, что в результате дефицита продовольствия и дороговизны продуктов и удобрений, что стало результатом украинского кризиса, число голодающих и недоедающих на планете может достигнуть 220 млн человек. По его словам, в портах Украины заблокированы порядка 6 млн тонн зерна и почти 14 млн тонн кукурузы. Если эти грузы не разблокируют, нестабильность продовольственной безопасности будет расти. Следствием этого станет рост цен и дефицит удобрений.