Экономист назвал проблему поставок украинского зерна через порты Прибалтики Экономист Беляев: украинское зерно потеряет конкурентоспособность, если будет поставляться через порты Прибалтики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поставки через страны Западной Европы лишат украинское зерно конкурентоспособности по цене, потому что транспортировка по этим маршрутам требует больших расходов, заявил NEWS.ru экономист Михаил Беляев. Он также обратил внимание, что для поставок продовольствия через литовские порты необходимо задействовать в том числе территорию Польши. По его словам, это еще больше усложняет транспортировку зерна.

Теоретически Украина, конечно, может найти какие-то маршруты: отыскать локомотивы, вагоны для поставок, так как сначала там идет большое сухопутное плечо, а потом уже выход на морские погрузки и терминалы. Но это требует серьезных организационных усилий, заключения дополнительный соглашений между странами — все это лишает украинское зерно конкурентоспособности по цене, — сказал Беляев.

Экономист также обратил внимание, что если Россия выйдет из зерновой сделки и будет поставлять зерно развивающимся странам «по нормальным ценам», то украинское зерно просто потеряет смысл.

Если бюджет Украины около $80 млрд, то $50 млрд из них поступает от экспорта зерна. Для них это жизненно важный момент, потому что сельское хозяйство — единственный компонент, который они производят и на котором держится вся экономика страны, — отметил Беляев.

Ранее стало известно, что Евросоюз обсуждает с властями Украины укрепление альтернативных путей вывоза зерна после прекращения действия зерновой сделки. Отмечается, что дискуссии ведутся в том числе о пути через порты Прибалтики.