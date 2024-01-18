Экономист назвал причины заморозки турецкими банками работы с Россией Экономист Беляев: турецкие банки заморозили работу с Россией под влиянием США

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/globall Look Press

Заморозка турецкими банками работы с Россией отражает зависимость Турции от влияния США, объяснил в беседе с «Царьградом» экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он подчеркнул, что турецкие кредитные организации приостановили обработку платежей и корреспондентские отношения почти со всеми российскими банками после выхода указа президента США о вторичных санкциях.

Отрицательный момент лежит уже больше в политической области, и это свидетельство того, что Турция все-таки не свободна от влияния США и вынуждена действовать, несмотря на попытки руководства Турции проводить самостоятельную политику, — пояснил эксперт.

По его словам, из сложившейся ситуации надо сделать выводы по поводу дальнейших отношений с Турцией. При этом специалист назвал российско-турецкие внешнеторговые связи выгодными для обеих сторон, однако при прогнозировании нужно учитывать подобные риски в полной мере. Аналитик также рассказал, что решение турецких банков будет способствовать снижению туристического потока в страну, что ударит по ее экономике.

Если затрудняются платежи по пластиковым картам при помощи безналичных расчетов, это проблема. Конечно, физические лица могут оплачивать все наличными, но это <...> уже менее привычно, хотя и возможно. Но само по себе неудобство, естественно, ограничит поток, — высказал мнение Беляев.

Что касается бизнеса, то, по мнению экономиста, компании, сотрудничающие в международном формате, смогут найти выход из создавшегося положения, например, с помощью банков третьих стран.

Ранее источник в одном из турецких банков заявил, что информация об отказе государственных банков и иных финансовых организаций страны работать с Россией не соответствует действительности. По информации источника, у Москвы и Анкары имеются десятки совместных проектов, поэтому о прекращении обработки денежных переводов из России не может быть и речи.