Экономист назвал причину возможного наступления голода в Европе Аналитик Беляев: Европе грозит продовольственный кризис из-за введенных санкций

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Введенные против России санкции грозят Европе продовольственным кризисом, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, в последующие годы цены на продукты будут расти. В таком случае некоторая продукция, например рыба и мясо, станет недоступна определенным слоям населения Европы, добавил эксперт.

Отсутствие поставок из нашей страны ставит европейские страны в крайне тяжелое положение. Это касается самих продуктов, линии удобрений и самого сырья для удобрений, в том числе энергетических.Подобные условия будут приводить к значительному росту цен в Европе. И для малоимущих слоев некоторые продукты будут недоступны. Если санкцию не отменят, уже к 2025 году Европа может оказаться на грани продовольственного кризиса, — сказал Беляев.

Экономист отметил, что риски продовольственного кризиса в Европе также усиливаются на фоне участившихся природных катаклизмов. Вести аграрную деятельность в последние годы стало сложнее, пояснил он.

На России санкции, конечно, тоже отразились. Но большие территории спасают нас от кризиса. Если один регион страдает от природных катаклизмов, продукты просто выращивают и поставляют из другого, — заключил Беляев.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что мировая экономика может испытать новый бум импорта дешевых китайских товаров. По оценкам экономистов, «китайский шок», который мир пережил в конце 1990-х и начале 2000-х годов, может повториться.