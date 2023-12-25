Экономист назвал последствия конфискации Западом российских активов Экономист Корнеев: конфискация активов РФ станет финансовым «ядерным взрывом»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конфискации Западом замороженных российских активов обойдется ему действительно дорого, считает экономист и политический аналитик Валерий Корнеев. В беседе с «360» он назвал подобное развитие событий финансовым «ядерным взрывом», который будет иметь глобальный характер.

Эксперт пояснил, что неприкосновенность замороженных российских резервов гарантирована иностранными правительствами и Международным валютным фондом. И если их конфисковать, это разрушит костяк мировой финансовой системы, когда все остальные страны поймут, что их резервы так же смогут отобрать, в этой ситуации начнут продавать доллары и евро, предпочитая переводить активы в другие валюты.

На следующий день после конфискации тех резервов золото будет стоить не две тысячи долларов, а, предположим, 10. Это приведет к глобальному краху — произойдет «ядерный» финансовый взрыв на планете, — подчеркнул экономист.

По его словам, отечественные инвесторы хранили деньги на Западе не по собственной инициативе, а в соответствии с соглашениями с МВФ, когда страны для обеспечения своего денежного обращения сохраняют любые суммы активов за границей. И сегодня желающие конфисковать российские деньги рискуют разрушить всю систему мирового финансового обращения.

По информации издания, общая сумма заблокированных российских средств оценивается примерно в $280 млрд, большая часть из них находится в Европейском союзе.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала блокировку активов наиболее болезненной темой для россиян в условиях санкций. По ее словам, российская финансовая система была готова к большинству ограничений еще с 2014 года, однако заморозка активов и блокировка международных платежей стали настоящей проблемой.