Экономист назвал эмбарго на российскую нефть самоубийством для ЕС

Эмбарго на российскую нефть будет самоубийством для Евросоюза, заявил профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Николай Межевич ФБА «Экономика сегодня». Россия тоже столкнётся с проблемами, но нефть в отличие от газа можно будет перепродать, считает экономист.

Если кто-то хочет покончить жизнь самоубийством, то очень сложно этому препятствовать, а перед нами именно тот случай. <...> Создание себе проблем — это суверенное право Евросоюза. В случае данного решения РФ также будет тяжело, но нефть не газ, это сырьё можно перепродать на мировом рынке, поэтому большой вопрос, кто, кого и чем здесь напугал, — сказал Межевич.

Он также раскритиковал главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля и предрёк крах его политики.

Евросоюз может ввести эмбарго на импорт нефти из России в течение нескольких недель, но точной даты пока нет. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что пока присутствует сопротивление со стороны некоторых стран — членов ЕС, но нужно добиваться согласия всех союзников на запрет российских углеводородов.

Тем временем Австрия нашла замену российской нефти и прекратила её импорт и переработку. В нефтегазовой компании OMV отметили, что на долю России приходилось не более 8% общего импорта нефти в страну.