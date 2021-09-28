На Украине заявили, что Меркель «наказала» их за русофобскую политику

Канцлер Германии Ангела Меркель на словах поддерживала антироссийскую политику Киева, при этом её заботили лишь интересы своей страны. Так считает украинский экономист Юрий Атаманюк. Нередко немецкий политик действовала в ущерб Украине, будто наказывая её за русофобскую политику, сказал эксперт в эфире украинского телеканала «НАШ».

Я поддержу слова главы офиса нашего президента, который сказал, что Меркель очень много сделала для Украины. Вот действительно так, как Меркель сделала Украину, или поимела, что будет более подходящим синонимом в этой конфигурации, не сделал ни один из наших так называемых партнёров. Другой вопрос, что украинская власть хотела, чтобы страну так отделали. Ведь были все возможности сыграть в свою пользу, — заявил эксперт.

Экономист подчеркнул, что у Украины был шанс создать газотранспортный консорциум, однако власти им не воспользовались. Также, по мнению Атаманюка, страна могла по примеру Венгрии заключить прямой контракт с «Газпромом» по выгодной цене, обеспечив себя дешёвым топливом на фоне начала энергетического кризиса в Европе. При этом руководство страны отказалось от этих возможностей в пользу антироссийской политики, рассчитывая на помощь Германии и США.

Германия за нашей спиной разыгрывала Украину как карту, и на сегодняшний день Ангела Меркель получила всё, что ей было нужно от Украины. Германия забрала наш транзит. Она контролирует через свою немецкую компанию нашу крупнейшую монополию — железную дорогу, и она получила от нас миллион высококвалифицированных мигрантов, — отметил Атаманюк.

Он также высказал уверенность в неутешительном прогнозе развития отношений Киева с новым руководством Германии, поскольку Берлин и раньше не заботило положение «младших партнёров».

Ранее экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что Киев должен изменить отношение Германии к России. Он считает, что украинским властям следует регулярно напоминать Берлину о моральной ответственности за поддержку агрессора.