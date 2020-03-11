https://static.news.ru/photo/c063de3e-75d1-11e9-be19-fa163e074e61_660.jpg Тайип Эрдоган Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мир может прийти к новому экономическому кризису при возобновлении военной операции в Сирии, считает экономист Алексей Лапушкин. Такое решение может принять президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам эксперта, это произойдёт на фоне падения нефтяных цен и распространения коронавируса, передаёт «Царьград».

Осталось Эрдогану под шумок возобновить военную операцию в Сирии, — написал он в Facebook.

Ранее NEWS.ru писал, что военные делегации России и Турции встретились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. Переговоры стали продолжением встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.