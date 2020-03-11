Мир может прийти к новому экономическому кризису при возобновлении военной операции в Сирии, считает экономист Алексей Лапушкин. Такое решение может принять президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам эксперта, это произойдёт на фоне падения нефтяных цен и распространения коронавируса,
Осталось Эрдогану под шумок возобновить военную операцию в Сирии, — написал он в Facebook.
Ранее NEWS.ru писал, что военные делегации России и Турции встретились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. Переговоры стали продолжением встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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