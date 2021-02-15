Экономист из ФРГ объяснил значение «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/4846fe08-6f9f-11eb-878d-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс оценил значение газопровода «Северный поток — 2». По словам специалиста, он послужит мостом для сохранения российско-немецких отношений, а называть эту связь односторонне зависимой неверно.

Мы считаем, что это очень полезный проект. Полезный не только с экономической точки зрения... Он очень полезен и с политической точки зрения, — считает эксперт.

Экономист также отметил, что попытки вмешательства государств Евросоюза в процесс постройки «Северного потока — 2» негативно сказываются на инвестиционном климате ФРГ. Хармс добавил, что удивляется тому, насколько проект пытаются политизировать с учётом того, что его реализуют именно частные компании.

Они получили все необходимые национальные европейские разрешения. В этом проекте нет ни одного цента денег европейских налогоплательщиков, поэтому дайте компаниям на свой страх и риск это сделать, — призвал генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики. Его слова приводит РИА Новости.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Первоначально предполагалось завершить работы к концу 2019 года. Однако санкционная политика США приостановила работы. Несмотря на это, строительство было возобновлено. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к работе на недостроенном участке.

Ранее NEWS.ru писал, что вопрос о приостановке эксплуатации проекта «Северный поток — 2» в случае возникновения проблем при транзите газа через Украину не должен даже подниматься на переговорах с американской стороной. Так считает глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.