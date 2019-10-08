В Гонконге подсчитали ущерб, который экономике города нанесли протестные акции. По данным экспертов, только за последние шесть дней он составил $357 млн.
Наибольший ущерб был причинён сектору розничных продаж, транспортной отрасли, гостиничному и ресторанному бизнесу. В совокупности они потеряли $242 млн. Потери метрополитена из-за вынужденных остановок и перерывов в работе могут достичь $63,6 млн. 6 октября в связи с массовыми беспорядками подземка впервые в истории города полностью прекратила свою работу. Не функционируют многие ТЦ, рестораны и магазины. В связи с этим наблюдается отток туристов и падение продаж в гостиницах. Заполняемость отелей упала до 50%, несмотря на резкое снижение стоимости номеров, отмечает «
Волна митингов не прекращается в Гонконге с июня. Жители провинции выступают против закона о выдаче подозреваемых в преступлениях в материковый Китай. Протестующие требуют расследования жёстких действий полиции на акциях, случаев нападения на участников митингов, реформы избирательного законодательства и отставки Кэрри Лэм, которая занимает пост руководителя городской администрации.
Ранее верховный комиссар по правам человека в ООН Мишель Бачелет предложила Гонконгу провести независимое расследование случаев применения насилия в ходе акций протеста, писал News.ru.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен