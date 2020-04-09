Экономические последствия пандемии могут привести к нищете 500 млн человек

https://static.news.ru/photo/3f47f03e-7a66-11ea-ad70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam заявило, что экономические последствия от пандемии коронавируса могут привести к обнищанию ещё примерно 500 млн жителей планеты.

Как отметил и.о. исполнительного директора Oxfam Хосе Мария Вера, для бедных людей в странах, которые и так боролись за выживание, практически нет страховки от падения в нищету.

В докладе организации сообщается, что от 6% до 8% населения мира могут быть ввергнуты в нищету из-за правительств, которые парализуют целые отрасли экономики, борясь с коронавирусом. В частности, отмечается ситуация в Бангладеш, где более миллиона человек в текстильной отрасли уволили или отправили по домам из-за приостановки заказов, пишет агентство Associated Press.

Как сообщал ранее NEWS.ru, по прогнозам ООН, около 8,3 млн жителей арабских стран могут оказаться в нищете из-за социально-экономических последствий пандемии коронавируса.