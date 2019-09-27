https://static.news.ru/photo/5b7bdc32-e1c5-11e9-863c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cristian Mijea/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Массовая экологическая манифестация, в которой принимали участие по меньшей мере 500 тысяч человек, прошла в самом крупном городе канадской провинции Квебек — Монреале.

Основную часть протестующих составили учащиеся школ и студенты, которые принесли с собой плакаты с лозунгами «У нас нет запасной планеты», «Вы делаете недостаточно», S.O.S.

Главным гостем мероприятия стала экоактивистка Грета Тунберг. Перед началом акции она встретилась с главой правительства Канады Джастином Трюдо и раскритиковала власти страны за отношение к проблеме экологии.

Трюдо также посетил манифестацию. Он рассказал журналистам, что внимательно выслушал замечания шведской активистки, но подробностей их беседы не раскрыл, сообщает телеканал CBC .

Экологические акции прошли также в столице страны Оттаве и в ряде других городов — Ванкувере, Галифаксе, Торонто, Эдмонтоне. Однако они были менее масштабными.

Ранее News.ru писал, что выступление Тунберг на саммите ООН по климату прокомментировал российский палеонтолог Александр Храмов. По его словам, у активистки неверные представления об экологической ситуации на планете. Саму Тунберг он назвал проектом, который кем-то раскручивается в собственных целях.