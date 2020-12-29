Экологи предупредили о загрязнении мирового океана масками

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Пандемия COVID-19 может нанести существенный ущерб экологии. В частности, в мировой океан могут попасть свыше полутора миллиарда медицинских масок, предупреждает организация Oceans Asia.

В докладе, опубликованном на сайте организации, отмечается, что это приведёт к загрязнению океана пластиком в объёме от 4,8-6,2 тысячи тонн, поскольку при производстве масок применяется полипропилен. Период разложения его волокон составляет 450 лет.

Операционный директор организации Гэри Стоукс заявил, что ежегодно загрязнение океана пластиком приводит к гибели около 100 тысяч морских млекопитающих, свыше миллиона морских птиц и ещё большего количества рыб. Кроме того, ситуация негативно отражается на рыбном хозяйстве и туристической индустрии.

По его словам, одним из путей решения проблемы может стать поощрение использования многоразовых масок и разработка альтернатив одноразовым изделиям из пластика.

Ранее NEWS.ru писал, что американские и китайские учёные опровергли миф об улучшении состояния окружающей среды, которое якобы произошло во время пандемии коронавируса. Они отметили, что локдаун способствовал снижению трафика и сокращению вредоносных выбросов в атмосферу, однако при этом уровень озонового загрязнения над крупными городами Китая значительно вырос. Кроме того, люди стали больше проводить времени дома, что увеличило потребление электроэнергии. В связи с этим электростанции наращивают её производство, что приводит к увеличению выбросов в атмосферу.