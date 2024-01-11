Экологи обрушились на Цукерберга, поящего коров пивом Guardian: поящего коров пивом Цукерберга назвали экологически безответственным

Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Марк Цукерберг

Экологи осудили главу корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марка Цукерберга, который решил разводить коров, откармливая их орехами макадамия и пивом, пишет Guardian. По словам активистов, разведение крупного рогатого скота наносит огромный вред природе.

В экоорганизации Food & Water Watch инициативу Цукерберга назвали цирком. Другие эксперты заявили, что бизнесмен застрял в Средневековье.

По мнению активистов, скотоводство нуждается в кардинальных реформах, поскольку оно ведет к глобальному потеплению и вырубке лесов. Необычный рацион, который Цукерберг продвигает на своем ранчо, этому не поможет.

Ранее отмечалось, что с января по ноябрь 2023 года рыночная стоимость Meta выросла на 172%, опередив тем самым все технологические компании Соединенных Штатов, кроме техногиганта Nvidia Corp. Отмечалось, что продажа акций позволит Цукербергу увеличить доходы от венчурного капитала, а также инвестиций в научные исследования и другие компании.

Также стало известно, что к новому году судебные приставы полностью взыскали многомиллиардные штрафы с компаний Google и Meta. По состоянию на 1 января 2024 года все исполнительные производства в отношении данных юрлиц были закрыты. Эти компании стали рекордсменами по назначенным штрафам. Они неоднократно нарушали российское законодательство. Общая сумма взысканий в связи с этим составила более 30 млрд рублей.