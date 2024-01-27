Экологи Азербайджана готовы проверить золоторудное месторождение в Армении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Азербайджанская коалиция Environmental Protection First, созданная для борьбы с негативными последствиями горнодобывающей деятельности Армении на Южном Кавказе, распространила заявление о готовности провести мониторинг на армянском золоторудном месторождении Амулдаг (Амулсар) на границе с Азербайджаном. Документ оказался в распоряжении NEWS.ru. В нем отмечается, что коалиция поддерживает заявление армянских коллег с требованием прекратить горнодобывающую деятельность на этом месторождении. По словам экологов, добыча полезных ископаемых осуществлялась там без учета экологических норм.

Мы благодарим наших коллег из Армении за то, что они поддержали нас. Нам удалось добиться приостановления работ, которые планировали начать в этом районе. Мы готовы начать мониторинг золоторудного месторождения Амулсар совместно с организациями гражданского общества, международными организациями, работающими в области экологии и здравоохранения Армении и других зарубежных стран, — сообщается в заявлении.

В документе говорится, что проект «Золоторудное месторождение Амулсар» представляет угрозу биоразнообразию и водным ресурсам.

Отмечается, что правительство Армении и компания Lydian Armenia не приняли во внимание результаты оценки воздействия работ на месторождении на окружающую среду.

Мы также призываем правительство Армении и компании, занимающиеся добычей золота на этом месторождении, немедленно прекратить работы на золоторудном месторождении Амулдаг (Амулсар), эксплуатация которого ведется без учета каких-либо экологических норм, — говорится в заявлении.

Азербайджанские экологи отмечают, что власти Армении должны осознавать ответственность за свои действия, давать разрешение на проведение экологического мониторинга на предприятиях горнодобывающей промышленности.

Эта тема беспокоит азербайджанских экологов, так как данное месторождение наносит непоправимый ущерб минеральным источникам Истису (Джермук). Кроме того, месторождение также расположено в районе между Арпачай и Базарчай. Обе реки протекают по территории Азербайджана и впадают в реку Араз. Помимо того что добыча золота загрязняет воды этой реки, она также оказывает негативное влияние на экосистему озера Гейча (Севан), крупнейшего пресноводного озера Армении, расположенного недалеко от этой территории. Азербайджанская сторона также утверждает, что эта добывающая промышленность представляет серьезную угрозу и для бассейна Каспийского моря.

До этого азербайджанская сторона уже обвиняла Армению в загрязнении экологии Южного Кавказа. В частности, Баку обвинял Ереван не только в незаконной добыче полезных ископаемых на месторождениях Гызылбулаг и Дамирли, но и в игнорировании экологических норм. Азербайджанские власти требовали обеспечить доступ к указанным месторождениям, чтобы провести мониторинг территории.