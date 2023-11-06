Экоактивистов задержали в Лондоне за покушение на картину Веласкеса В Лондоне экоактивисты разбили защитное стекло картины Веласкеса

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Сотрудники полиции задержали в лондонской Национальной галерее двух активистов экологического движения Just Stop Oil, которые повредили защитное стекло картины испанского художника Диего Веласкеса «Венера с зеркалом», передает Sky News. До этого еще свыше 40 представителей движения были задержаны во время марша в центре британской столицы.

Студенты Ханан, 22 года, и Харрисон, 20 лет, использовали аварийные молотки, чтобы разбить стекло, закрывающее произведение искусства, — говорится в публикации.

Картина снята с экспозиции для осмотра реставраторами, сообщает Daily Mail. Издание отмечает, что произошедшее вызывает обеспокоенность по поводу мер безопасности в Национальной галерее. Сами экоактивисты назвали свою акцию ответом на планы правительства Великобритании увеличить выдачу лицензий на разработку нефтегазовых месторождений в целях укрепления нацбезопасности.

В сентябре члены движения экоактивистов «Последнее поколение» (Letzte Generation) залили красной и оранжевой краской один из символов Берлина — Бранденбургские ворота. Таким образом активисты выразили свой протест против использования ископаемых источников энергии. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 13 человек.