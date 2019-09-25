Президент Чили Себастьян Пиньера пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг принять участие в климатическом саммите COP25. Он начнётся в его стране 2 декабря.
Грета, мы тебя ждём. Приглашаем тебя в Чили, а также всё научное сообщество, — цитирует президента телеканал 24 Horas.
Своё участие в COP25, конференции ООН по изменению климата, уже подтвердили главы нескольких десятков стран.
Ранее News.ru сообщал, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о чрезмерной категоричности убеждений молодой шведки Греты Тунберг, которая выступила на саммите ООН по проблемам климата. Политик лично встретилась с девушкой в кулуарах форума. Меркель указала на то, что Тунберг не упомянула о том, насколько широкие возможности для защиты климата открывают современные технологии и инновации.