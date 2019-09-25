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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение краснодарских предпринимателей посетить бизнес-форум в столице Кубани. Оно было помещено на бигборд, который установили в городе Хоторн, где находится офис космической компании Маска.

Рекламный щит снабдили надписью: «Kak tebe takoe?», и поместили QR-код, по которому открывался видеоролик с приглашением на мероприятие. К изобретателю также обратилась пользовательница соцсети Катя Павлющенко, попросившая Маска ответить «творческим...