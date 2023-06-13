Экипажи украинских БМП сдаются в плен: новости СВО на утро 13 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны Украины

Два украинских экипажа БМП сдались в плен российским силам в районе Авдеевки в ДНР, заявляет представитель в силовых структурах региона. Они решились на это из-за невозможности спасти раненных на украинской стороне бойцов. На связь с одним из подразделений ВС РФ на Авдеевском направлении вышел командир одного из взводов 110-й ОМБР ВСУ с просьбой о медицинской помощи из-за отказа командования бригады эвакуировать солдат. В ходе переговоров украинский командир просил обеспечить безопасный коридор, что и было сделано. В плен 10 украинских военных сдались вместе с двумя БМП-1.

Вооруженные силы России уничтожили на Запорожском направлении пункт временной дислокации украинских военных и взводный опорный пункт ВСУ. При этом противник потерял до 20 человек личного состава.

Российские танкисты в зоне СВО поражают технику НАТО, переданную Украине, рассказал командир танковой роты с позывным Суетолог, отметивший, что на Запорожском направлении уничтожаются и БМП «Брэдли».

Разрушение Каховской ГЭС нанесло окружающей среде ущерб на сумму более чем €1,5 млрд. Об этом по результатам заседания комитета Верховной рады по вопросам экологической политики сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин. Он также рассказал о том, что в Херсоне нашли еще двух утонувших, таким образом, общее число погибших составило 10 человек.

Фото: AP/TASS Наводнение в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС

Газета Helsingin Sanomat сообщила о том, что в ходе вооруженного конфликта на Украине погиб первый гражданин Финляндии. 30-летний мужчина был добровольцем, он принимал участие в боевых действия на стороне Киева и занимался оказанием медицинской помощи. Он участвовал в боях за Артемовск. Имя погибшего не называется.

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2. Он считает, что такие потери возможны. Маск предположил, что украинские военные недостаточно подготовлены для использования боевых машин. Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами, отметил он. Бизнесмен считает, что танков должно быть «либо много», либо не быть вообще.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская армия контролирует высоты Времевского выступа. На этом участке Запорожского направления идут тяжелейшие бои. Высоты по-прежнему под контролем русской армии.

Бойцы 200-й бригады Северного флота уничтожили отступающие украинские бронетранспортеры после их неудачной атаки на Артемовском направлении.

Конфликт на Украине следует решать исключительно путем дипломатии, заявил в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. По его мнению, в подобных вопросах нужно избегать эскалации и применения оружия, которое несет риски, «не поддающиеся счету».

Фото: IMAGO/Ton Molina/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силв

Париж продолжит наращивать военную помощь Киеву. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с лидерами ФРГ и Польши объявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, ранее было сделано все, чтобы помочь Украине в рамках, установленных Европой в начале конфликта. Он добавил, что Украина начала контрнаступление, которое «было тщательно спланировано» и «продлится несколько недель или даже месяцев».

Результаты проверки укрытий на Украине являются неутешительными. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, к концу текущей недели в отношении ответственных за состояние объектов и меры по обеспечению защиты населения будут готовы определенные решения. По данным Государственной службы страны по чрезвычайным ситуациям, на Украине было проверено 63 тысячи укрытий. Треть из них не могут быть использованы по назначению.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины и оказывать Киеву долгосрочную помощь. Глава американской дипломатии подчеркнул, что союзники решительно настроены на этот счет. Он также добавил, что «военная, экономическая и демократическая сила» важны для Украины, чтобы та могла добиться успеха и «процветать в перспективе».

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Global Look Press Энтони Блинкен

Украина попросила Международный суд ООН признать нарушение Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и расовой дискриминацией, добиваясь на этом основании выплаты компенсаций от Москвы. Такие требования на слушаниях в Гааге озвучила украинский представитель Оксана Золотарева. К финансированию терроризма украинская сторона отнесла поддержку Россией ДНР и ЛНР, а к расовой дискриминации — притеснение крымских татар и украинцев.

Украинская армия могла потерять три из шести немецких танков Leopard 2R, переданных Финляндией. Боевые машины из финской партии распознали на фотографиях с уничтоженной техникой ВСУ в Запорожской области.

Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. В нем глава государства вручил награды участникам спецоперации. В госпитале Путина встретил министр обороны Сергей Шойгу. Глава государства вместе с ним пообщался с военнослужащими, которые были ранены в зоне военной операции на Украине и теперь проходят лечение.

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