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Еврокомиссия (ЕК) следит за действиями США относительно принятия новых санкций из-за строительства «Северного потока — 2».

Об этом заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

Что касается санкций, мы следим за этой ситуацией, — цитирует Итконен РИА Новости .

В конце июля комитет Сената Штатов по международным делам проголосовал за введение санкций против трубопровода «Северный поток — 2». Законопроект предусматривает запрет на въезд в Соединённые Штаты и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки в море российских трубопроводов.

Как ранее писал News.ru, Совфед и Госдума отреагировали на позицию американской стороны по трубопроводу. Так, первый зампредседателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров назвал это шагом бессилия со стороны Вашингтона.