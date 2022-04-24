ЕК: Евросоюз объявит о шестом пакете санкций против РФ на следующей неделе

Евросоюз может объявить о шестом пакете антироссийских санкций уже на следующей неделе. Об этом заявила зампред Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова, её слова передаёт агентство СТК.

Ожидаю, что это произойдет на предстоящей неделе. Для ЕК наилучшим результатом являются максимально жесткие санкции, — сказала Юрова.

Еврокомиссар пояснила, что ЕК не будет предлагать такие санкции против России, которые не получат поддержку всех стран союза. Она добавила, что единство в данном вопросе — «это главное».

Ожидается, что санкции будут введены против Сбербанка, также возможны ограничения на поставки из России энергосырья. Расширить санкционный список планируется за счёт включения в него новых физических и юридических лиц.

Но при этом, отметила Юрова, она «не может обещать», что будут приняты «именно эти санкции», так как переговоры на эту тему между странами Евросоюза пока продолжаются. Также еврокомиссар исключила дефицит продуктов из-за сокращения сельскохозяйственного импорта из Восточной Европы на фоне конфликта на Украине.

Ранее Вера Юрова заявила, что полное эмбарго на импорт российского газа может стать причиной серьёзного энергетического кризиса в некоторых странах Евросоюза. При этом она высказала сожаление о том, что страны Запада допустили такую зависимость от России.