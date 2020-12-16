«Ей хочется показать крутизну»: Путин оценил реплику министра обороны ФРГ

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Донецкой и Луганской народным республикам необходимы помощь России и прямое с ней сотрудничество. Об этом заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.

По его словам, это даст толчок экономике республик, ориентированной на экспорт, позволит получить доступ к рынкам, восстановить рабочие места и наладить сотрудничество с российскими партнёрами. Это бы существенно улучшило и...