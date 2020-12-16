«Ей хочется показать крутизну»: Путин оценил реплику министра обороны ФРГ

Президент России Владимир Путин призвал не придавать особого значения словам нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, заявившей о необходимости говорить с Москвой «с позиции силы».
Глава государства таким образом ответил на просьбу журналистов оценить реплику немецкого министра. Путин отметил, что использовать подобную риторику бессмысленно.
Дама стала министром обороны, ей хочется показать крутизну, в данном случае она повторила избитый штамп, который повторяется во многих странах НАТО, — сказал президент.
Путин добавил, что высказывания такого рода контрпродуктивны для межгосударственных отношений. Он предложил Крамп-Карренбауэр «посмотреть, что такое российская армия сегодня».
Не уверен, что она сама рада этому заявлению, так же как и многие ответственные политики в Федеративной Республике. Это просто такой традиционный штамп, — заключил президент.
В ходе большой пресс-конференции Путин заявил, что главная проблема во внешней политике заключается в нежелании Запада, в том числе США и НАТО, говорить с Россией, которая, в свою очередь, настроена на ведение диалога и на компромиссные решения со всеми государствами. Как передавал NEWS.ru, президент использовал цитату из советского мультфильма и призвал страны мира «жить дружно».