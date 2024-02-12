«Его планировали убить». Почему Макрон внезапно отказался ехать на Украину?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эммануэль Макрон

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале прокомментировал внезапный отказ президента Франции Эммануэля Макрона посещать Украину. Что могло напугать французского лидера?

Какую причину отмены визита назвали во Франции

Издание Challenges со ссылкой на свой источник в Елисейском дворце сообщило, что Макрон отказался посетить Киев «из-за соображений безопасности».

«Первый двухсторонний визит <...> Макрона <...>, запланированный на 13–14 февраля, переносится», — говорится в материале издания.

Также, по информации СМИ, узнав о переменах в планах Парижа, ряд украинских дипломатов «упали со стульев». Даты новой поездки пока не определены. Challenges отмечает, что это должен был быть первый самостоятельный визит французского лидера на Украину с начала СВО. Предполагалось, что президент Франции посетит не только Киев, но и Одессу.

Готовилось ли покушение на Макрона

Юрий Котенок обратил внимание, что сейчас в западных социальных сетях активно обсуждается данный вопрос и причины, почему в Елисейском дворце перенесли поездку президента Франции на Украину.

«При этом визит довольно важный, и его отмена повлечет за собой перенос подписания соглашения о гарантиях между Киевом и Парижем — документа, аналогичного тому, что уже завизировал Риши Сунак (премьер-министр Великобритании. — NEWS.ru). Более того, отмена визита бьет по рейтингу Макрона и выставляет его в невыгодном свете, что опять же говорит о серьезности возникших у Елисейского дворца опасений», — написал журналист.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Эммануэль Макрон

Также военкор предположил, что одна из главных причин, почему французский лидер отказался посетить Киев, — украинская провокация.

«Ситуация в Киеве — нестабильная и ухудшается, а страна переполнена свихнувшимися военными и нациками, которых без проблем можно „зарядить“ на кого угодно, в том числе на Макрона. Добавим к этому грызню между Банковой и командованием ВСУ, теперь уже бывшим. В частности, украинские военные открыто обсуждают в соцсетях (куда им шастать запрещено, но всем на это плевать), что Макрона на полном серьезе могли грохнуть, спихнув это на Россию в шизоидной попытке снова сделать Украину темой № 1. Тем более что нужный фон уже создали, промариновав Жозепа Борреля в убежище во время его крайнего визита в Киев. Скорее всего, в ближайшее время часть сведений, которыми руководствовался Париж, выйдет наружу, в том числе во французских СМИ или соцсетях. А подписание соглашения, вероятно, отложат», — добавил Котенок.

Какие еще причины могли быть у Макрона

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru предположил, что президент Франции мог отложить свой визит в Киев из-за нежелания отвечать на неудобные вопросы касательно финансирования и поставки большего количества оружия на Украину.

Также эксперт отметил, что у Парижа сейчас есть собственные проблемы, которые могли повлиять на подобное решение о переносе поездки главы государства.

«Это могло случиться на фоне внутренних проблем Франции. Лишь недавно в стране остановились протестные движения фермеров. Ситуация для ВСУ становится все более тяжелой, и, на мой взгляд, французский лидер решил сейчас отсидеться в кустах и понаблюдать», — подчеркнул Дандыкин.

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