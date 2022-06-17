«Его обязательно убьют»: Симоньян о выдаче Ассанжа США Симоньян заявила, что в США Ассанжу грозит смерть

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Маргарита Симоньян

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале выдачу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Она заявила, что его «обязательно убъют» в «этой ненасытной пасти». 17 июля решение об экстрадиции приняла глава МВД Великобритании Прити Пател.

Британия экстрадирует Ассанжа в Штаты. Где его обязательно убьют. Лучшего журналиста нашей эпохи скормили с потрохами этой ненасытной пасти, — заявила Симоньян.

Помимо Симоньян об экстрадиции Ассанжа высказалась в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что Ассанжа в СШУ ждут 175 лет тюрьмы «за журналистскую деятельность».

Апофеоз гуманизма и апогей свободы слова, — резюмировала Захарова.

США обвиняют Ассанжа в незаконной публикации имён секретных источников и сговоре с экс-аналитиком американской армии Брэдли Меннингом в получении доступа к секретным документам по национальной обороне страны. В Штатах журналисту грозит до 175 лет тюрьмы. Администрация президента Байдена сообщала, что намерена добиваться экстрадиции Ассанжа.

Ранее стало известно, что основатель WikiLeaks перенёс инсульт в тюрьме. С 2019 года Ассанж находится под стражей в лондонской тюрьме Белмарш. Ему стало плохо во время выступления в Высоком суде Лондона.