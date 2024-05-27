Египетского солдата убили в перестрелке с израильской армией

Фото: Sayed Hassan/dpa/Global Look Press

В результате перестрелки в приграничном районе Рафаха на юге сектора Газа погиб военнослужащий Вооруженных сил Египта, сообщила пресс-служба египетской армии. Обстоятельства инцидента пока не раскрываются, Вооруженные силы проводят расследование.

Египетские источники сообщили, что стрельба на контрольно-пропускном пункте Рафах началась с израильской стороны. На данный момент известно только об одном погибшем военном.

Также армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об «инциденте со стрельбой», произошедшем 27 мая неподалеку от границы с Египтом. Не уточняется, что инцидент произошел в районе Газы. ЦАХАЛ сообщает о совместном расследовании инцидента с египетскими представителями.

Ранее политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале «Логика Маркова» заявил, что удар армии Израиля (ЦАХАЛ) по палаточному лагерю в секторе Газа может привести к усилению давления на Тель-Авив со стороны международной общественности. Марков отметил, что в результате атаки погибли более ста человек, среди них женщины и дети.

Также сообщалось, что Международный уголовный суд запросил ордера на арест лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвары и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.