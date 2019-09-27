https://static.news.ru/photo/3ccf54ae-e1e7-11e9-9931-fa163e074e61_660.jpg Фото: Israel Defense Forces/flickr.com

Израильские военные обнаружили недалеко от посёлка Бней Нецарим осколки миномётного снаряда, который залетел с территории Египта и повредил здание.

Найдено место падения снаряда, повреждены автомобиль и здание, жертв нет. Вероятно, снаряд залетел с территории Египта, — сообщила в Twitter армия Израиля.

הבוקר (ש') אותר נפל במושב בני נצרים שגרם לנזק לרכב ולמבנה אזרחי. אין נפגעים. ככל הנראה מדובר בנפל כתוצאה מזליגת ירי ממצרים — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 28 сентября 2019 г.

Скорее всего, снаряд был случайно выпущен в сторону Израиля в ходе столкновения египетской армии с террористами на севере Синайского полуострова.

Ранее News.ru писал, что войска Египта уничтожили девять туннелей боевиков в северной части Синайского полуострова. Часть проходов была вырыта на 30-метровой глубине, а самый длинный туннель протянулся на три километра. В подземельях было проведено электричество и двусторонняя связь. Они служили для контрабанды оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Кроме того, солдаты уничтожили две единицы транспорта экстремистов, нашли 40 самодельных бомб и материал для их приготовления.