Скорее всего, снаряд был случайно выпущен в сторону Израиля в ходе столкновения египетской армии с террористами на севере Синайского полуострова.
Ранее News.ru писал, что войска Египта уничтожили девять туннелей боевиков в северной части Синайского полуострова. Часть проходов была вырыта на 30-метровой глубине, а самый длинный туннель протянулся на три километра. В подземельях было проведено электричество и двусторонняя связь. Они служили для контрабанды оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Кроме того, солдаты уничтожили две единицы транспорта экстремистов, нашли 40 самодельных бомб и материал для их приготовления.