Запрет на использование пластиковых пакетов и одноразовой посуды ввели на египетских курортах Дахаб и Шармхэль-Шейх, а также израильском Эйлате.
В Египте запрет распространяется на магазины, рынки, аптеки, рестораны, а также на обслуживание отдыхающих в ходе экскурсий и морских прогулок.
В Израиле, помимо пластика, запрещается использование посуды и тары из алюминия, картона и бумаги. Нарушителям грозит штраф в размере до $210,
Ранее NEWS.ru писал, что частично продажу пластиковых пакетов запретили в Таиланде. Пока эта мера распространяется только на крупные супермаркеты. Полный запрет начнёт действовать с 2021 года.
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