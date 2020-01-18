https://static.news.ru/photo/7463eb9e-3a09-11ea-828c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gregorio B. Dantes Jr/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Запрет на использование пластиковых пакетов и одноразовой посуды ввели на египетских курортах Дахаб и Шармхэль-Шейх, а также израильском Эйлате.

В Египте запрет распространяется на магазины, рынки, аптеки, рестораны, а также на обслуживание отдыхающих в ходе экскурсий и морских прогулок.

В Израиле, помимо пластика, запрещается использование посуды и тары из алюминия, картона и бумаги. Нарушителям грозит штраф в размере до $210, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее NEWS.ru писал, что частично продажу пластиковых пакетов запретили в Таиланде. Пока эта мера распространяется только на крупные супермаркеты. Полный запрет начнёт действовать с 2021 года.