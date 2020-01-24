Египет допускает пересмотр своей помощи командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару после того, как обещания военачальника захватить Триполи так и не были выполнены. В Каире крайне недовольны тем, что потраченные на ЛНА средства не окупились. Немаловажным в ситуации оказался и отказ России подключать египетскую сторону к мирной инициативе, разработанной совместно с Турцией. Это разочаровало партнёров РФ в Арабской Республике.
О том, что официальный Каир задумался о целесообразности продолжения поддержки Хафтара, порталу Middle East Eye
Девятимесячная кампания Хафтара по захвату столицы провалилась, несмотря на постоянную поддержку союзников, в том числе Вашингтона, и месяцы политических беспорядков в Алжире, — сетуют источники Middle East Eye.
В случае успешного продвижения войск Хафтара и взятия Триполи властям Турции было бы гораздо сложнее усилить свою роль и диктовать условия. Как известно, симпатии Анкары находятся на стороне признанного международным сообществом Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. Накануне, на церемонии открытия нового корпуса Турецко-германского университета в Стамбуле турецкий лидер заявил о том, что вооружённое противостояние в Ливии может втянуть в себя весь Средиземноморский регион, если ситуация в стране не будет стабилизирована.
Для этого в первую очередь необходимо активизировать политический процесс, — отметил Эрдоган.
Проблемы на «египетском» направлении вынудили Хафтара обращаться к другим государствам, которые являются частью региона и рассматривают Турцию в качестве угрозы. Так, 17 января командующий ЛНА
У греческой стороны, впрочем, есть свои обиды на международное сообщество, которое пытается разрешить ливийский конфликт. Афины не получили официального приглашения для участия в конференции в Берлине. Неназванные источники греческой прессы отмечали, что их страна была исключена из международной инициативы после того, как Турция оказала давление на правительство Германии.
Как следует из
Возможный отказ Египта от поддержки Хафтара отразится на подходах Москвы к ливийскому конфликту, заявил NEWS.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов.
Последняя поездка Хафтара в Москву для подписания соглашения о перемирии, которое он в итоге не подписал, была сигналом военачальника в том числе и Каиру. Если Хафтар не устраивает египетские власти, то он будет работать с другими игроками и делать то, что Египту явно не понравится.
Эксперт допускает, что своими отношениями с Россией и готовностью подписать соглашение о прекращении огня Хафтар может шантажировать своих арабских «спонсоров».
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