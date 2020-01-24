Египет допускает пересмотр своей помощи командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару после того, как обещания военачальника захватить Триполи так и не были выполнены. В Каире крайне недовольны тем, что потраченные на ЛНА средства не окупились. Немаловажным в ситуации оказался и отказ России подключать египетскую сторону к мирной инициативе, разработанной совместно с Турцией. Это разочаровало партнёров РФ в Арабской Республике.

О том, что официальный Каир задумался о целесообразности продолжения поддержки Хафтара, порталу Middle East Eye сообщили египетские и алжирские источники, знакомые с ситуацией. Собеседники рассказали изданию, что связи между президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси и Хафтаром значительно ухудшились за последнее время. Информированный алжирский источник Middle East Eye указал на то, что ливийское досье было отдано на откуп египетской военной разведке, однако недавно ас-Сиси отменил запланированную встречу с самопровозглашённым фельдмаршалом. Это заставило командующего ЛНА искать поддержку у других государств-интересантов. Решение официального Каира объясняется крайне низкой эффективностью наступательных действий.

Девятимесячная кампания Хафтара по захвату столицы провалилась, несмотря на постоянную поддержку союзников, в том числе Вашингтона, и месяцы политических беспорядков в Алжире, — сетуют источники Middle East Eye.

В случае успешного продвижения войск Хафтара и взятия Триполи властям Турции было бы гораздо сложнее усилить свою роль и диктовать условия. Как известно, симпатии Анкары находятся на стороне признанного международным сообществом Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. Накануне, на церемонии открытия нового корпуса Турецко-германского университета в Стамбуле турецкий лидер заявил о том, что вооружённое противостояние в Ливии может втянуть в себя весь Средиземноморский регион, если ситуация в стране не будет стабилизирована.

Для этого в первую очередь необходимо активизировать политический процесс, — отметил Эрдоган.

Халифа Хафтар Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Проблемы на «египетском» направлении вынудили Хафтара обращаться к другим государствам, которые являются частью региона и рассматривают Турцию в качестве угрозы. Так, 17 января командующий ЛНА встретился с властями Греции, которые «призвали его подписать соглашение о прекращении огня»: премьер-министр Кириакос Мицотакис «подчеркнул необходимость политического решения» и «призвал Хафтара занять конструктивную позицию» в рамках берлинской конференции.

У греческой стороны, впрочем, есть свои обиды на международное сообщество, которое пытается разрешить ливийский конфликт. Афины не получили официального приглашения для участия в конференции в Берлине. Неназванные источники греческой прессы отмечали, что их страна была исключена из международной инициативы после того, как Турция оказала давление на правительство Германии.

Как следует из материалов Al-Araby Al-Jadeed, на ситуацию с возможным отказом Египта от поддержки Хафтара накладывается обида, которую Москва нанесла своим партнёрам в Каире. Проблема заключается в одной из последних телефонных бесед между президентом РФ и его египетским коллегой. Так, после состоявшихся 13 января в Москве российско-турецких межведомственных переговоров по Ливии с участием Хафтара и Сараджа Владимир Путин обратился к ас-Сиси с требованием повлиять на командующего ЛНА таким образом, чтобы тот подписал соглашение о прекращении огня. Арабское издание отмечает, что разговор якобы проходил на повышенных тонах, а в в конце беседы ас-Сиси счёл необходимым напомнить, что мирная инициатива РФ и Турции была согласована без какого-либо участия Египта: Каир был проинформирован только о деталях договорённостей. Несмотря на то, что инициатива гипотетически отвечает его требованию о прекращении зарубежного вмешательства в Ливию, Каир считает, что сделка Москвы и Анкары нанесла удар по его репутации в регионе.

Возможный отказ Египта от поддержки Хафтара отразится на подходах Москвы к ливийскому конфликту, заявил NEWS.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов.

Последняя поездка Хафтара в Москву для подписания соглашения о перемирии, которое он в итоге не подписал, была сигналом военачальника в том числе и Каиру. Если Хафтар не устраивает египетские власти, то он будет работать с другими игроками и делать то, что Египту явно не понравится. Кирилл Семёнов руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам

Эксперт допускает, что своими отношениями с Россией и готовностью подписать соглашение о прекращении огня Хафтар может шантажировать своих арабских «спонсоров».