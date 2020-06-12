Египет зафиксировал новый рекорд по числу случаев коронавируса за сутки

https://static.news.ru/photo/4699db48-acef-11ea-bbdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Египетские власти сообщили о регистрации почти 1,6 тысячи новых случаев коронaвируса за сутки.

Отмечается, что это рекордная цифра с начала пандемии. При этом общее число случаев перевалило за 40 тысяч.

Зафиксировано 1577 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее египетские власти продлили до конца июня ограничения, связанные с коронавируcом, в том числе закрытие пляжей и парков. Минздрaв призвал граждан соблюдать меры безопасности и носить медицинские маски. Нарушителям грозит штраф до 4000 египетских фунтов (около $255).

Как писал NEWS.ru, первый случай заражения коронaвирусной инфекцией нового типа COVID-19 в Египте был зарегистрирован 14 февраля 2020-го, одновременно став первым подтверждённым случаем в Африке. В течение следующих недель египетские власти не принимали активных мер, чтобы воспрепятствовать распространению эпидемии.

Сейчас общее число заболевших коронавирусом в Египте — 41 303 человека, 11 108 человек выздоровели, скончались 1422 человека.