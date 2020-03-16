Египет на период с 19 по 31 марта прекращает авиасообщение с другими странами. Об этом заявил глава правительства Мустафа Мадбули.
С четверга (19 марта. — NEWS.ru) и до 31 марта прекращается авиасообщение через все аэропорты страны. Все желающие иностранные граждане могут покинуть Египет до этого срока, —
цитируетего ТАСС.
Мабдули добавил, что эта мера обернётся убытками государству свыше $143 млн. Общие потери Египта могут составить более $7 млрд.
В Египте на данный момент официально зарегистрировано 126 случаев заражения новым коронавирусом. При этом два человека умерли, 26 выздоровели.
NEWS.ru писал, что основной индекс египетской биржи 9 марта потерял почти 8%. Местные СМИ считают, что ситуация связана с коронавирусом и мировыми финансовыми рынками.
Как сообщал ранее NEWS.ru израильтянам, вернувшимся из поездки в Египет, предписано провести две недели в изоляции.
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