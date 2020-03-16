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Антироссийские санкции со стороны Евросоюза могут быть отменены, если Украина выйдет из Минских соглашений. Об этом заявил глава комитета по вопросам внешней политики Верховной Рады Александр Мережко.

Как сообщает со ссылкой на депутата «РБК-Украина», Мережко опасается, что не все его коллеги понимают последствия выхода Украины из «минского формата». Он считает, что в случае отказа от договоренностей у...