Власти Египта увеличили допустимый срок пребывания туристов в стране с 90 дней до пяти лет. Однако такие визы можно оформить только через египетские консульства и портал по оформлению электронных виз.
Об этом сообщает издание Egypt Independent со ссылкой на решение правительства. Также отмечается, что в период летних месяцев туристам, прибывающим непосредственно в аэропорт Луксора, будет сделана скидка в $10 на визу.
В настоящее время стоимость однократной туристической визы составляет $25, многократной — $60.
Ранее, как писал NEWS.ru, глава комитета туризма и гражданской авиации парламента Египта Амро Сыдки заявил, что Каир выражает надежду на скорейшее возобновление авиасообщения России и Шарм-эш-Шейха. По его словам, египетские власти проводили переговоры с правительством и парламентом РФ, российская сторона высказывала положительное решение.
Добавьте наши новости в избранные источники