https://static.news.ru/photo/698e9bb2-5e38-11ea-9458-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Власти Египта увеличили допустимый срок пребывания туристов в стране с 90 дней до пяти лет. Однако такие визы можно оформить только через египетские консульства и портал по оформлению электронных виз.

Об этом сообщает издание Egypt Independent со ссылкой на решение правительства. Также отмечается, что в период летних месяцев туристам, прибывающим непосредственно в аэропорт Луксора, будет сделана скидка в $10 на визу.

В настоящее время стоимость однократной туристической визы составляет $25, многократной — $60.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава комитета туризма и гражданской авиации парламента Египта Амро Сыдки заявил, что Каир выражает надежду на скорейшее возобновление авиасообщения России и Шарм-эш-Шейха. По его словам, египетские власти проводили переговоры с правительством и парламентом РФ, российская сторона высказывала положительное решение.