Египет с 22 января изменит правила посещения страны для россиян

Египет на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон» с 22 января начнёт тестировать всех прибывающих в страну туристов, передаёт РИА Новости со ссылкой на «Интурист». Это касается и россиян. Сейчас въезд для туристов из РФ открыт при наличии сертификата о вакцинации «Спутником V» или отрицательного ПЦР-теста.

Вечером 18 января мы получили рассылку от нашего перевозчика Azur Air о том, что с 22 января всех туристов будут тестировать по прилёту в Египет. Azur Air ссылается на циркуляр от Министерства туризма Египта, — рассказали в пресс-службе туроператора.

Тех, у кого выявят заболевание, на пять дней поместят в обсерватор.

При этом представитель туроператора отмечает, что остаются не понятными многие детали. Так, в присланном на арабском языке документе указано, что тестировать будут вакцинированных туристов. Про не вакцинированных, но с ПЦР-тестом ничего не говорится. Также неизвестно, будут ли тестировать детей и планируется ли делать эту процедуру платной или бесплатной. Сейчас в компании ждут разъяснений от Министерства туризма и древностей Египта.

Ранее сообщалось, что начали принимать путешественников три провинции Таиланда, передаёт TAT News со ссылкой на тайский центр по управлению ситуацией с COVID-19, после того как в конце минувшего года власти Таиланда временно закрыли для туристов все ранее доступные для путешествия провинции, за исключением Пхукета.