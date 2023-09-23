Сообщение об отказе Египта от закупок российской пшеницы не соответствует действительности, заявил первый помощник министра снабжения страны Ибрагим Ашмави, его слова приводит RT Arabic. Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что Египет решил приобрести около полумиллиона тонн пшеницы у Франции и Болгарии, поскольку Москва заблокировала поставки из-за расхождения в цене.
Сообщение совершенно не соответствует действительности, — сказал помощник министра, подчеркнув, что торговые отношения между двумя странами «идут гладко».
По информации Союза экспортеров зерна, по итогам первых двух месяцев 2023–2024 сельскохозяйственного года Египет занял ключевое место в качестве импортера российской пшеницы. Поставки туда в сравнении с аналогичным периодом предыдущего сезона выросли на 11,8% и составили 1,28 млн тонн.
При этом в сентябре СМИ сообщили, что Египет купил около полумиллиона тонн российской пшеницы в частном порядке, без тендерного процесса. Перед этим советник министра снабжения Египта по вопросам поставок товаров Номани Наср Номани подтвердил желание увеличить запасы пшеницы за счет диверсификации источников импорта в дополнение к местному производству.
В начале августа Союз экспортеров зерна сообщил, что Россия впервые после выхода из зерновой сделки продала подорожавшую пшеницу. Сообщалось, что каирская государственная компания GASC закупила 300 тысяч тонн российской пшеницы по $250 за тонну. Стоимость фрахты из порта Кавказ составила $14 за каждую тонну.