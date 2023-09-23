Египет решил не отказываться от российской пшеницы Помощник египетского министра опроверг сообщения об отказе от российской пшеницы

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сообщение об отказе Египта от закупок российской пшеницы не соответствует действительности, заявил первый помощник министра снабжения страны Ибрагим Ашмави, его слова приводит RT Arabic. Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что Египет решил приобрести около полумиллиона тонн пшеницы у Франции и Болгарии, поскольку Москва заблокировала поставки из-за расхождения в цене.

Сообщение совершенно не соответствует действительности, — сказал помощник министра, подчеркнув, что торговые отношения между двумя странами «идут гладко».

По информации Союза экспортеров зерна, по итогам первых двух месяцев 2023–2024 сельскохозяйственного года Египет занял ключевое место в качестве импортера российской пшеницы. Поставки туда в сравнении с аналогичным периодом предыдущего сезона выросли на 11,8% и составили 1,28 млн тонн.

При этом в сентябре СМИ сообщили, что Египет купил около полумиллиона тонн российской пшеницы в частном порядке, без тендерного процесса. Перед этим советник министра снабжения Египта по вопросам поставок товаров Номани Наср Номани подтвердил желание увеличить запасы пшеницы за счет диверсификации источников импорта в дополнение к местному производству.

В начале августа Союз экспортеров зерна сообщил, что Россия впервые после выхода из зерновой сделки продала подорожавшую пшеницу. Сообщалось, что каирская государственная компания GASC закупила 300 тысяч тонн российской пшеницы по $250 за тонну. Стоимость фрахты из порта Кавказ составила $14 за каждую тонну.