Египет может нарастить закупки пшеницы из РФ при постройке хаба в Суэце

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Египет может начать экспортировать российскую пшеницу в соседние страны в случае, если Москва создаст глобальный логистический центр в Суэцком канале, заявили в главном управлении по поставкам товаров при Министерстве снабжения Египта, передает РИА Новости. Логистический центр будет служить центром для хранения и торговли пшеницей.

Египет может увеличить закупки российской пшеницы, а затем экспортировать пшеницу и другие злаковые культуры в соседние страны в случае создания логистического распределительного центра в экономической зоне Суэцкого канала, — заявили в управлении.

Ранее сообщалось, что российская сторона активно изучает альтернативы черноморской зерновой инициативе, сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. По его словам, первостепенное внимание уделяется поставкам продовольствия в страны Африки. Так, за первые шесть месяцев 2023 года Россия передала почти 10 млн тонн зерновых, уточнил он.

Уже в ближайшие месяцы несколько африканских государств безвозмездно получат по 25–50 тысяч тонн зерна, добавил он. Также Россия готова передать партнерам минеральные удобрения. Все поставки осуществляются на безвозмездной основе, отметил посол.