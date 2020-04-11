Эфиопия запретила увольнять работников и выселять жильцов на время ЧП

Власти Эфиопии запретили зарегистрированным в стране компаниям увольнять сотрудников, а владельцам квартир — выселять жильцов или поднимать арендную плату на время действия чрезвычайного положения по коронавирусу.
Премьер-министр Абий Ахмед объявил в стране ЧП сроком на пять месяцев, а 10 апреля эфиопский парламент утвердил решение большинством голосов.
По информации ТАСС, с 12 апреля в Эфиопии запретили религиозные, политические и другие собрания, под запрет попали рукопожатия. Общественный транспорт сможет перевозить пассажиров только в случае, если салон заполнен не более чем на 50%.
Число заражённых коронавирусом в стране достигло 65 человек.
Как писал NEWS.ru, в мире коронавирус SARS-CoV-2 поразил более 1,75 миллиона человек. Около 107 тысяч пациентов умерли.
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