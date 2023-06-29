Эфиопия официально подала заявку на вступление в БРИКС

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Эфиопия официально подала заявку на вступление в БРИКС, сообщила официальный представитель МИД республики Мелес Алем, чьи слова приводит агентство ENA. Он добавил, что страна ожидает положительного ответа стран содружества.

Мы ожидаем, что БРИКС даст нам положительный ответ на нашу просьбу, — заявил Алем.

Он отметил, что Эфиопия была членом и основателем многих международных организаций. Алем подчеркнул, что страна будет продолжать работу с международными организациями, которые могут защитить ее интересы.

Ранее официальную заявку на членство в БРИКС направили Алжир, Бангладеш и Египет. О заинтересованности в присоединении к содружеству уже заявляли Аргентина, Иран, Индонезия, Саудовская Аравия и Турция.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что количество государств, желающих вступить в ряды БРИКС, приблизилось к 20. По его мнению, это свидетельствует о существенной роли объединения на международной арене. Сами государства Рябков не назвал.