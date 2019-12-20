Российские зенитные ракетные комплексы С-400, закупленные Турцией, способны успешно закрывать небо от американских истребителей F-16, показало тестирование, проведённое в конце ноября в Анкаре. В ходе учебного боя С-400 удалось засечь все цели, что вызвало волну возмущения в США.
Военный обозреватель Александр Артамонов в комментарии телеканалу «Звезда»
Видеозапись учебного боя, проведённого в Анкаре, выложили в Интернет.
Радары С-400 обнаружили F-16 сразу же, как только они вошли в зону действия РЛС, которая составляет 600 километров, по данным зарубежных военных источников.
Генштаб ВС Турции положительно оценил результаты боя, а вот американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла новую «красную линию», и назвал действия Анкары неуважением по отношению к президенту США и НАТО.
Планируется, что приобретённые Турцией С-400 будут полностью развёрнуты к апрелю следующего года.
Ранее NEWS.ru писал, что США заявили о способности своей новой ракеты преодолеть российскую ПВО.
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