https://static.news.ru/photo/31d30a9c-2331-11ea-84ba-fa163e074e61_660.jpg ЗРК С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские зенитные ракетные комплексы С-400, закупленные Турцией, способны успешно закрывать небо от американских истребителей F-16, показало тестирование, проведённое в конце ноября в Анкаре. В ходе учебного боя С-400 удалось засечь все цели, что вызвало волну возмущения в США.

Военный обозреватель Александр Артамонов в комментарии телеканалу «Звезда» объяснил причину негодования Вашингтона тем, что С-400, по сути, «обезоруживает Америку».

Видеозапись учебного боя, проведённого в Анкаре, выложили в Интернет.

Радары С-400 обнаружили F-16 сразу же, как только они вошли в зону действия РЛС, которая составляет 600 километров, по данным зарубежных военных источников.

Генштаб ВС Турции положительно оценил результаты боя, а вот американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла новую «красную линию», и назвал действия Анкары неуважением по отношению к президенту США и НАТО.

Планируется, что приобретённые Турцией С-400 будут полностью развёрнуты к апрелю следующего года.

Ранее NEWS.ru писал, что США заявили о способности своей новой ракеты преодолеть российскую ПВО.