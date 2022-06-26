«Эффект домино»: Бельгия о последствиях для ЕС из-за нехватки газа в ФРГ Премьер-министр Бельгии предупредил о последствиях для ЕС из-за нехватки газа в Германии

Фото: Hatim Kaghat / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил о том, что Европу ждёт «эффект домино», если у Германии начнутся проблемы из-за нехватки природного газа. Он пояснил, что немецкая экономика оказывает сильное влияние на другие европейские страны. При этом, по его словам, ФРГ является единственной страной, которая признала, что ей придётся сократить часть своей экономической деятельности из-за проблем с энергоресурсами, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Если Германия попадёт в беду, то это также окажет огромное влияние на все другие европейские страны. В настоящее время ФРГ — единственная страна, признавшая, что ей, возможно придётся сократить часть своей экономической деятельности из-за проблем с энергоресурсами, — рассказал де Кроо.

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в свою очередь заявил, что от поставок газа якобы отказалась не Европа, а Россия, так как Москве больше не нужны евро.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что рост цен на газ в Германии — результат того, что власти страны на протяжении долгого времени сами добивались независимости от поставок российского энергоресурса. Таким образом парламентарий прокомментировал слова главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера о риске роста цен на газ в стране. Политик отметил, что немцы сами признаются в «разрушении германской экономики» в случае полного отказа от российского газа.