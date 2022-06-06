«Единственное желание — сдаться в плен»: военкор высмеял подготовку ВСУ Военкор Коц: армия Украины не готова и деморализована

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

Армия Украины не готова и деморализована, заявил военный корреспондент Александр Коц, комментируя слова замминистра обороны страны Анны Маляр о хорошей подготовке военных. Как передаёт «ПолитЭксперт», журналист возразил такой оценке и задался вопросом, насколько замминистра в курсе ситуации.

Интересно, она реально живёт в той параллельной реальности, где её бойцы хорошо подготовлены и мотивированы. Она видела это множество роликов, на которых её подчинённые отказываются выполнять боевые задачи. <...> Единственное желание, которое у них возникает, — это сдаться в плен при первой возможности, — уверен Коц.

По его мнению, украинцев «бросают на танки» после трёхнедельных курсов.

9 мая стало известно, что США обучили 310 украинских военных обращаться с гаубицами типа М777. Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, американские инструкторы также учили бойцов ВСУ пользоваться радарами системы ПВО и броневиками.

Иностранные бойцы нужны украинской армии, чтобы использовать сложное западное вооружение, объяснял ранее военный эксперт Юрий Кнутов. Для владения, к примеру, зенитно-ракетным комплексом Javelin требуется серьёзная подготовка, сообщил он.